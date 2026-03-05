Прокуратура собирается обжаловать приговор омским красавицам-депутатам

Ведомство подало апелляцию в суд.

Фото: t.me/prok_omsk

Прокуратура подала апелляцию на приговор, который суд вынес депутату горсовета Инне Жицкой (Гомолко), экс-депутату Заксобрания Дарье Бикмаевой и ее помощнику Евгению Толстопятову. Информация об этом появилась на сайте Центрального районного суда.

Напомним, что 16 февраля суд вынес обвинительный приговор, назначив фигурантам условные сроки. Инну Жицкую приговорили к 3,5 года условно со штрафом 150 тыс. рублей, Дарье Бикмаевой дали «условку» на три года, а Толстопятов получил три года условного срока и штраф 100 тыс. рублей.

Суд также обязал осужденных возместить ущерб бюджету в размере 1,8 млн рублей. Красавиц-депутатов лишили права занимать должности в органах власти и в системе местного самоуправления в течение двух лет.

Ранее обвинители просили отправить фигурантов в тюрьму и дать реальные сроки.