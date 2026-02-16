В Омске вынесли сенсационный приговор красавицам-депутатам

Инна Жицкая и Дарья Бикмаева получили условные сроки.

Фото: t.me/prok_omsk

В Центральном районном суде Омска сегодня вынесли решение по резонансному делу депутата Омского горсовета Инны Жицкой (Гомолко), экс-депутата областного Заксобрания Дарьи Бикмаевой и бывшего помощника депутата Евгения Толстопятова. Оно оказалось сенсационным.

Напомним, красавиц-политиков обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, 14 октября 2021 по 22 декабря 2023 года Жицкая договорилась с Бикмаевой, чтобы та фиктивно трудоустроила Толстопятова своим помощником. Последний получал зарплату, которую отдавал депутатам. Ущерб бюджету оценили в 1,8 млн рублей.

На прошлом заседании были заслушаны прения сторон. Здесь показания фигурантов не сошлись. Инна Жицкая пыталась свести все к адюльтеру, рассказав, что истории с деньгами предшествовала любовная история с Евгением Толстопятовым. Дарья Бикмаева признала свою вину и факт сговора. А Толстопятов метался, меняя показания, заявил, что находился под давлением силовиков. Свой вклад в сговоре он не признал.

По данным корреспондента «Омск-информа», находящегося в зале суда, сегодня во время последнего слова Дарья Бикмаева произнесла трогательную речь, в которой упомянула о больной матери и щенке, взятом из приюта. Бывший депутат добавила, что завершает обучение на врача. Инна Жицкая вновь настаивала на своей невиновности.

В итоге судья Сергей Бучаков вынес неожиданное решение. Ранее источники редакции упоминали о возможных реальных тюремных сроках.

Но Жицкой назначено 3,5 года условно со штрафом 150 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в органах власти и в системе местного самоуправления в течение двух лет.

Дарье Бикмаевой дали «условку» на три года, а также наложили запрет на занимание госдолжностей сроком на два года. Толстопятов получил три года условного срока, а также штраф 100 тыс. рублей.

Также суд удовлетворил гражданский иск Заксобрания, осужденные должны будут вернуть 1,8 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу, и стороны могут его оспорить.