Знали свои роли: в деле омских красавиц-депутатов вскрылись сенсационные подробности

Основная фигурантка уголовного дела Инна Жицкая рассказала пикантные детали. Ее предполагаемый подельник вдруг стал отрицать свою вину.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня в Центральном районном суде состоялось очередное заседание по делу депутата Омского горсовета Инны Жицкой (Гомолко), экс-депутата областного Заксобрания Дарьи Бикмаевой и бывшего помощника депутата Евгения Толстопятова. Суд повторно заслушал показания Бикмаевой и Толстопятова в связи с ранее возникшими противоречиями. После чего состоялись прения сторон. Выяснились по-настоящему сенсационные подробности.

Напомним, женщин-депутатов обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Жицкая договорилась с Бикмаевой, чтобы та фиктивно трудоустроила Толстопятова своим помощником. Толстопятов просто так получал зарплату, которую отдавал депутатам. Это длилось с 14 октября 2021 по 22 декабря 2023 года. Ущерб бюджету составил более 1,8 млн рублей.

Не виноватая я, предложили деньги

С позицией прокурора согласилась сама Бикмаева. С самого начала она признавала свою вину и сговор с другими обвиняемыми. Об этом она заявила и сегодня.

Фото: Omskinform.ru – Я несколько раз хотела отказаться от статуса депутата, Гомолко меня отговаривала. Денежную выгоду мне предложила. Все сразу знали свои роли. Они были распределены Гомолко. Гомолко сообщила, что Толстопятов будет фиктивно трудоустроен, а функции его будет выполнять она, – сообщила Бикмаева.

По словам Бикмаевой, Жицкая (Гомолко) выполняла минимум работы, который позволял первой оставаться депутатом, а второй получать деньги.

В качестве доказательства версии о мошенничестве и сговоре в деле фигурируют переписки и телефонные разговоры Бикмаевой и Жицкой, а также Жицкой и Толстопятова. Будучи депутатом, Бикмаева со своим помощником Толстопятовым практически не общалась. Вся коммуникация происходила через Гомолко.

Была ли работа?

Другую позицию высказала Жицкая. Она как и раньше, отказалась признать свою вину. По ее словам, она правда трудоустроила Толстопятова помощником Бикмаевой, но когда мужчина не справился, стала делать почти всю работу за него.

Позиция адвоката депутата заключается в том, что все полученные деньги были отработаны. А если речь и идет о нарушении закона, то только Трудового кодекса, а не уголовного.

Зарплата поступала на карточку Толстопятова, которую он отдал Жицкой, руководствуясь, по словам женщины, исключительно любовью. Ранее «Омск-информ» сообщал, что процесс хотят свести к адюльтеру.

Также Жицкая заявила, что делилась честно заработанными деньгами с Бикмаевой по просьбе последней, а не из-за сговора. Депутат горсовета объяснила это душевным порывом помочь приятельнице.

– Первые полученные деньги я отдавала Бикмаевой по ее просьбе, так как она сказала, что отец сидит в тюрьме, мать не работает, а ей надо платить за институт. Позже я сказала, что не буду передавать наличные, потому что мне это не нужно и неудобно. Тогда Бикмаева дала номер карты ее подруги, попросила не забывать делать переводы каждый месяц. Ни я, ни Толстопятов даже не могли подумать, что Бикмаева тратит их на собственные нужды, – отметила Жицкая.

Депутат заявила, что Бикмаева тоже не совершала ничего противоправного. И сама не понимает, в чем признается.

Фото: Omskinform.ru – Бикмаева фанатично уверовала в то, что на самом деле совершила преступление. Она на веру восприняла слова обвинения. Фактор, лежащий в основе самооговора, это, безусловно, страх оказаться в местах лишения свободы, – заявила Жицкая.

Показания изменились

Отметим, что Толстопятов сначала вину признал, но на сегодняшнем заседании заявил, что оговорил себя.

Фото: Omskinform.ru – Раньше я вину признавал. Когда в декабре 2023 года меня доставили в следственный комитет для допроса, меня поставили перед фактом: либо я даю показания и признаю вину, либо оказываюсь в следственном изоляторе. Я подписал признание вины, но показания дал правдивые и по ходу следствия и судебного разбирательства их не менял, – заявил Толстопятов.

По его словам, в сговоре он не участвовал и действительно собирался работать.

– Инна Алексеевна предложила мне стать помощником депутата. Меня это заинтересовало, потому что я официально не был трудоустроен. Изначально собирался выполнять весь объем работы. Умысла в хищении у меня не было, – рассказал Толстопятов.

Позже, по его словам, он понял, что не сможет совмещать свой неофициальный строительный бизнес (возведение коттеджей) и работу помощником депутата по 8 часов ежедневно 5 дней в неделю. Тогда он согласился на помощь Жицкой и отдал ей свою зарплатную карточку.

По его словам, часть работы он все же выполнял сам, например, возил документы и участвовал в некоторых мероприятиях. Однако составлением документов занималась Жицкая.

Остаются вопросы

Фото: Omskinform.ru

Оценить объективно, насколько были отработаны 1,8 млн рублей, видимо, не представляется возможным. Прокурор настаивает на том, что получать оплату от Заксобрания Жицкая в принципе не имела права, будучи помощником на добровольных началах. А защита утверждает, что зарплата за труд – не преступление.

Однако к версии Жицкой и Толстопятова остаются вопросы. Если Толстопятов действительно собирался работать, почему не общался со своим непосредственным работодателем – Бикмаевой?

– Я с ней виделся в Заксобрании, не помню когда, но это было после моего трудоустройства, – заявил на суде Толстопятов.

Бикмаева отметила, что в Заксобрании они с Толстопятовым поздоровались, но ни тогда, ни после не обсуждали его должностные обязанности. По словам самого Толстопятова, все указания и пояснения по работе он получал от Жицкой.

Следующее заседание состоится 16 февраля. Суд планирует заслушать последнее слово каждого из обвиняемых, после чего вынесет решение.