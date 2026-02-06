Знали свои роли: в деле омских красавиц-депутатов вскрылись сенсационные подробности

Сегодня в Центральном районном суде состоялось очередное заседание по делу депутата Омского горсовета Инны Жицкой (Гомолко), экс-депутата областного Заксобрания Дарьи Бикмаевой и бывшего помощника депутата Евгения Толстопятова. Суд повторно заслушал показания Бикмаевой и Толстопятова в связи с ранее возникшими противоречиями. После чего состоялись прения сторон. Выяснились по-настоящему сенсационные подробности.
Напомним, женщин-депутатов обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Жицкая договорилась с Бикмаевой, чтобы та фиктивно трудоустроила Толстопятова своим помощником. Толстопятов просто так получал зарплату, которую отдавал депутатам. Это длилось с 14 октября 2021 по 22 декабря 2023 года. Ущерб бюджету составил более 1,8 млн рублей.
Не виноватая я, предложили деньги
С позицией прокурора согласилась сама Бикмаева. С самого начала она признавала свою вину и сговор с другими обвиняемыми. Об этом она заявила и сегодня.
– Я несколько раз хотела отказаться от статуса депутата, Гомолко меня отговаривала. Денежную выгоду мне предложила. Все сразу знали свои роли. Они были распределены Гомолко. Гомолко сообщила, что Толстопятов будет фиктивно трудоустроен, а функции его будет выполнять она, – сообщила Бикмаева.
По словам Бикмаевой, Жицкая (Гомолко) выполняла минимум работы, который позволял первой оставаться депутатом, а второй получать деньги.
В качестве доказательства версии о мошенничестве и сговоре в деле фигурируют переписки и телефонные разговоры Бикмаевой и Жицкой, а также Жицкой и Толстопятова. Будучи депутатом, Бикмаева со своим помощником Толстопятовым практически не общалась. Вся коммуникация происходила через Гомолко.
Была ли работа?
Другую позицию высказала Жицкая. Она как и раньше, отказалась признать свою вину. По ее словам, она правда трудоустроила Толстопятова помощником Бикмаевой, но когда мужчина не справился, стала делать почти всю работу за него.
Позиция адвоката депутата заключается в том, что все полученные деньги были отработаны. А если речь и идет о нарушении закона, то только Трудового кодекса, а не уголовного.
Зарплата поступала на карточку Толстопятова, которую он отдал Жицкой, руководствуясь, по словам женщины, исключительно любовью. Ранее «Омск-информ» сообщал, что процесс хотят свести к адюльтеру.
Также Жицкая заявила, что делилась честно заработанными деньгами с Бикмаевой по просьбе последней, а не из-за сговора. Депутат горсовета объяснила это душевным порывом помочь приятельнице.
– Первые полученные деньги я отдавала Бикмаевой по ее просьбе, так как она сказала, что отец сидит в тюрьме, мать не работает, а ей надо платить за институт. Позже я сказала, что не буду передавать наличные, потому что мне это не нужно и неудобно. Тогда Бикмаева дала номер карты ее подруги, попросила не забывать делать переводы каждый месяц. Ни я, ни Толстопятов даже не могли подумать, что Бикмаева тратит их на собственные нужды, – отметила Жицкая.
Депутат заявила, что Бикмаева тоже не совершала ничего противоправного. И сама не понимает, в чем признается.
– Бикмаева фанатично уверовала в то, что на самом деле совершила преступление. Она на веру восприняла слова обвинения. Фактор, лежащий в основе самооговора, это, безусловно, страх оказаться в местах лишения свободы, – заявила Жицкая.
Показания изменились
Отметим, что Толстопятов сначала вину признал, но на сегодняшнем заседании заявил, что оговорил себя.
– Раньше я вину признавал. Когда в декабре 2023 года меня доставили в следственный комитет для допроса, меня поставили перед фактом: либо я даю показания и признаю вину, либо оказываюсь в следственном изоляторе. Я подписал признание вины, но показания дал правдивые и по ходу следствия и судебного разбирательства их не менял, – заявил Толстопятов.
По его словам, в сговоре он не участвовал и действительно собирался работать.
– Инна Алексеевна предложила мне стать помощником депутата. Меня это заинтересовало, потому что я официально не был трудоустроен. Изначально собирался выполнять весь объем работы. Умысла в хищении у меня не было, – рассказал Толстопятов.
Позже, по его словам, он понял, что не сможет совмещать свой неофициальный строительный бизнес (возведение коттеджей) и работу помощником депутата по 8 часов ежедневно 5 дней в неделю. Тогда он согласился на помощь Жицкой и отдал ей свою зарплатную карточку.
По его словам, часть работы он все же выполнял сам, например, возил документы и участвовал в некоторых мероприятиях. Однако составлением документов занималась Жицкая.
Остаются вопросы
Оценить объективно, насколько были отработаны 1,8 млн рублей, видимо, не представляется возможным. Прокурор настаивает на том, что получать оплату от Заксобрания Жицкая в принципе не имела права, будучи помощником на добровольных началах. А защита утверждает, что зарплата за труд – не преступление.
Однако к версии Жицкой и Толстопятова остаются вопросы. Если Толстопятов действительно собирался работать, почему не общался со своим непосредственным работодателем – Бикмаевой?
– Я с ней виделся в Заксобрании, не помню когда, но это было после моего трудоустройства, – заявил на суде Толстопятов.
Бикмаева отметила, что в Заксобрании они с Толстопятовым поздоровались, но ни тогда, ни после не обсуждали его должностные обязанности. По словам самого Толстопятова, все указания и пояснения по работе он получал от Жицкой.
Следующее заседание состоится 16 февраля. Суд планирует заслушать последнее слово каждого из обвиняемых, после чего вынесет решение.