Суд по делу о сговоре красавиц-депутатов хотят свести к адюльтеру

Депутат горсовета Инна Жицкая отрицает свою вину в мошенничестве. В качестве подтверждения она привела весьма пикантный довод.

omskgorsovet.ru

Сегодня в Центральном районном суде состоялось очередное заседание по делу депутата Омского горсовета Инны Жицкой (Гомолко), экс-депутата областного Заксобрания Дарьи Бикмаевой и бывшего помощника депутата Евгения Толстопятова. Напомним, их обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, женщины сговорились и незаконно трудоустроили мужчину помощником депутата. Толстопятов не работал, а зарплатой распоряжались Жицкая и Бикмаева. Это длилось с 14 октября 2021 по 22 декабря 2023 года. Ущерб бюджету составил более 1,8 млн рублей.

Жицкая во время сегодняшних прений вновь заявила о своей невиновности. Вместе с тем она призналась в любовных отношениях с Толстопятовым. По словам женщины они встречались пять лет и даже думали пожениться. Этими отношениями она и объяснила, почему пользовалась зарплатой мужчины. Депутат заявила, что собиралась создать семью с Толстопятовым. При этом пикантность ситуации состоит в том, что не понятно, были ли стороны свободны в этот момент от других отношений.

Фото: Omskinform.ru – Мы с Толстопятовым были не просто одноклассниками. Около пяти лет мы встречались и намеревались создать семью. Толстопятов поддерживал меня финансово и передача мне карты обусловлена лишь тем, что так нам было проще. Ему не нужно было передавать наличные, так как переводы Толстопятов не применял, боясь контроля со стороны своей супруги, – рассказала депутат.

Толстопятов часто сам присутствовал при оплатах ее косметических процедур. По словам женщины, деньги на своего любимого человека он тратил с удовольствием.

Также Жицкая заявила, что делилась деньгами с Бикмаевой по просьбе последней, а не из-за какого-то сговора.