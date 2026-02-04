Омским красавицам-депутатам светит реальный срок и огромный штраф

Одна из них так и не признала свою вину.

В Омске прокуратура предложила осудить троих бывших сотрудников регионального парламента за мошенническое хищение бюджетных средств на сумму более 1,8 млн рублей.

Напомним, что по делу проходят экс-депутаты омского Заксобрания Инна Жицкая (Гомолко), Дарья Бикмаева а также бывший помощник Е. Толстопятов.

Согласно материалам дела, Дарья Бикмаева, будучи депутатом Законодательного собрания, совместно с Инной Жицкой, общественной помощницей другого парламентария, Дмитрия Павлова, использовали своего знакомого Е. Толстопятова, фиктивно устроив его помощником депутата ЗС. Он числился сотрудником и получал официальную зарплату, которую забирали сами обвиняемые.

Санкции, запрашиваемые прокуратурой, предполагают лишение свободы для каждого участника преступления. Организатору схемы, бывшему помощнику депутата Жицкой, грозит шесть лет тюрьмы, другим фигурантам – по 4 года лишения свободы в колониях общего режима, а также штрафы в размере 700 и 500 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, государственное обвинение предлагает запретить им в течение двух лет занимать должности в органах власти и местного самоуправления, подразумевающие выполнение организационно-управленческих обязанностей. Гражданский иск о возмещении ущерба рекомендуется удовлетворить с учетом частичной компенсации ущерба.

Отметим, что Бикмаева и Толстопятов признали свою вину, а Жицкая продолжает отрицать предъявленные ей обвинения. По данным следствия, сумма похищенных денежных средств составила примерно 1,8 млн рублей, выделяемых государством для выплат депутатским ассистентам.

Следующее заседание суда состоится завтра, 5 февраля, где слово предоставят стороне защиты и самим подсудимым для выступления с последним словом. Напомним, что заседание не могут нормально провести с лета 2025 года. Его несколько раз переносили.