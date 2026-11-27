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В Омской области возобновили расследование уголовного дела об убийстве, совершенном 32 года назад, и задержали предполагаемого преступника. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, мужчине предъявили обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем.

По версии следствия и полиции, трагедия произошла 16 августа 1994 года в квартире на улице Бородина. Тогда 19-летний парень познакомился на улице с 49-летней женщиной и пришел к ней в гости. Когда хозяйка достала из шкафа купюру и отправила гостя в магазин за спиртным, юноша решил, что в шкафу наверняка спрятаны другие деньги.

Вернувшись, он прошел в ванную, срезал бельевую веревку, сделал петлю, накинул ее на шею ничего не подозревавшей женщины и начал душить. Когда жертва потеряла сознание, нападавший нанес ей множественные удары кухонным ножом.

На месте преступления обнаружили тело женщины, кухонный нож со следами крови и два граненых стакана, с которых сняли отпечатки пальцев. Очевидцев тогда не нашлось, а круг родных и знакомых погибшей под подозрение не попал. В самой квартире злоумышленник денег и ценностей так и не нашел и унес с собой только недопитую бутылку спиртного.

Долгое время дело оставалось нераскрытым, хотя подозреваемый впоследствии неоднократно попадал под суд за кражи, грабежи и разбои. Выйти на след мужчины удалось только спустя 32 года после повторного изучения материалов, новых экспертиз и совместной работы силовиков.

Оперативники задержали его в психиатрической больнице, где он лечится с 2023 года. По словам самого фигуранта, он в деталях помнит тот вечер.

Сейчас 51-летнему обвиняемому по ходатайству следствия избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела по факту убийства, сопряженного с разбоем, продолжается.