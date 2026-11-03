Обвиняемый в убийстве московской школьницы в Омске заявил о своей невиновности

Фото: пресс-служба судов Омской области

В Омске началось рассмотрение уголовного дела об убийстве 15-летней жительницы Москвы. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области, 42-летний обвиняемый Касьяненко на заседании заявил, что не признает свою вину.

Напомним, преступление произошло 22 июля 2024 года в парке имени 30-летия Победы. Школьница приехала в Омск вместе с семьей. Согласно материалам дела, Касьяненко напал на девочку и попытался совершить в отношении нее насильственные действия. Однако ему помешали находившиеся неподалеку прохожие. После этого мужчина лишил школьницу сознания и утопил ее в Иртыше. Тело девочки обнаружили спустя три дня возле лодочной станции.

Первое заседание по делу состоялось 21 сентября. Тогда Касьяненко участвовал в нем по видеосвязи из московского следственного изолятора. К рассмотрению дела по существу суд не приступил, поскольку для доставки обвиняемого в Омск требовалось дополнительное время. Мужчину задержали в ноябре 2024 года.

Процесс проходит в закрытом режиме. Дело рассматривает коллегия из трех федеральных судей. Касьяненко обвиняют в покушении на изнасилование и убийстве несовершеннолетней. Сам мужчина вину не признает. Максимальное наказание, которое ему грозит, – пожизненное лишение свободы.