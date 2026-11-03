Экс-директору Омского цирка вынесли новый приговор после громкого оправдания

фото: пресс-служба Омского цирка

Бывшему директору Омского цирка Елене Агафоновой вынесли приговор в Куйбышевском районном суде. Она руководила учреждением с 2010 по 2021 год.

По материалам дела, с 2014 по 2021 год Агафонова заключала договоры на аренду автомобилей, хотя у цирка был собственный автопарк. При этом арендованные машины принадлежали ей и ее семье. Речь идет о Toyota Camry, оформленной на саму экс-директора, и пикапе Niva, который находился в собственности ее мужа.

Кроме того, следствие установило факт фиктивного трудоустройства двух человек. Одним из них был бывший супруг Агафоновой. Их оформили в цирк дворником и инженером-электриком, но фактически они не выходили на работу и не выполняли никаких обязанностей. При этом им начисляли зарплату, делали пенсионные отчисления и засчитывали трудовой стаж.

Еще одним эпизодом стали договоры на рекламные услуги, расходы на которые следствие сочло экономически необоснованными. В общей сложности ущерб от действий бывшего директора оценили примерно в 4,5 млн рублей. Ей предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Во время судебных прений прокурор потребовал приговорить Агафонову к пяти годам колонии общего режима и взыскать с нее штраф в размере 500 тыс. рублей. Однако бывший директор не согласилась с обвинениями и на протяжении всего разбирательства настаивала на своей невиновности.

Первоначально суд встал на ее сторону. 11 августа 2025 года Куйбышевский районный суд Омска оправдал Агафонову, посчитав, что в ее действиях нет состава преступления, а фиктивное трудоустройство не является незаконным. Также суд отказал в удовлетворении иска ФКП «Российская государственная цирковая компания» и признал за бывшим директором право на реабилитацию.

Впрочем, это решение не стало окончательным. В ноябре 2025 года Омский областной суд отменил оправдательный приговор, после чего дело направили на повторное рассмотрение в Куйбышевский районный суд.

На этот раз суд признал Елену Агафонову виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор вынесли 2 ноября 2026 года. В качестве наказания бывшему директору цирка назначили штраф в размере 60 тыс. рублей по ч. 1 ст. 285 УК РФ.