Директора омского цирка Агафонову снова будут судить

Омский областной суд вернул дело в Куйбышевский районный.

omskinform.ru

Омский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему директору цирка Елене Агафоновой. Как сообщают «Коммерческие вести», на следующей неделе дело вернут в Куйбышевский районный суд.

Напомним, Агафонова руководила Омским цирком с 2010 по 2021 год, после чего внезапно уволилась. В прошлом году полиция сообщила о заведении на нее уголовного дела. Женщину обвинили в злоупотреблении полномочиями и растрате. Якобы она незаконно заключила от имени цирка договоры аренды автомобилей своего мужа и наняла двоих фиктивных работников. И дворник, и инженер-электрик, одним из которых был бывший муж омички, фактически не работали. И хотя зарплату им не платили, они получали трудовой стаж. При этом зарплату директор передавала другим сотрудникам. Ущерб оценили в 4,5 млн руб.

Однако летом суд полностью оправдал Агафонову «в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления».

Теперь судебное разбирательство возобновится.