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Квалификационная коллегия судей Омской области 27 ноября объявила прием документов на вакансии в четырех судах региона. Больше всего кадров не хватает в Куйбышевском районном суде Омска – там свободны сразу две судейские должности.

Одно из мест освободилось после того, как 29 июня прекратились полномочия судьи Юлии Беловой. Второе – после ухода Майи Жидковой, которая завершила карьеру 18 августа.

Также открыта вакансия судьи в Центральном районном суде Омска и в Калачинском городском суде Омской области. Еще одного судью ждут в Арбитражном суде региона: Константин Храмцов ушел в отставку в начале сентября после 18 лет работы.

Заявления от кандидатов принимают до 28 декабря.