Фото: избирательная комиссия Омской области

Заксобрание Омской области назначило семь членов нового состава Облизбиркома с правом решающего голоса. Их полномочия рассчитаны на 2026–2031 годы, сообщили в Избирательной комиссии Омской области. В этом году истекает срок полномочий состава комиссии, сформированного в 2021 году.

Андрей Фролов назначен по предложению ЦИК России, Лариса Нагорная – Избирательной комиссией Омской области. Еще пятерых выдвинули партии: Александр Христолюбов – от «Единой России», Владимир Бойко – от ЛДПР, Яков Куртушин – от «Новых людей», Дмитрий Чиж – от «Справедливой России», Андрей Харчук – от КПРФ.

Всего в Облизбиркоме 14 членов с правом решающего голоса. Семь из них назначает Заксобрание, еще семь – губернатор Омской области, состав комиссии формируется на пять лет. Оставшихся семь членов глава региона назначит в ближайшие дни.