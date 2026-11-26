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Появилась конкретика с новым местом работы руководителя фракции ЛДПР Максимом Макаленко, сдавшем сегодня, 26 ноября, мандат депутата Заксобрания.

По данным «Омск-информа», полученным из нескольких источников, Макаленко возвращается в региональное Минцифры. Ранее редакция сообщала об этом. Возвращение произойдет уже 1 декабря.

– Максим Макаленко уже написал заявление. С 1 декабря у него первый рабочий день в Минцифры, – уточнил собеседник «Омск-информа» из правительства региона.

Как рассказал инсайдер, этот политический перформанс был задуман изначально с целью внутрипартийной рокировки.

Макаленко уже работал первым заместителем министра цифрового развития и связи Омской области. После ареста главы минцифры Дениса Цуканова в декабре 2024 года он исполнял обязанности главы ведомства.

А в октябре 2026 года Максим Макаленко оставил высокий пост ради мандата депутата Заксобрания. Не исключено, что политик в ближайшем будущем возглавит Минцифры.