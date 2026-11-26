omskinform.ru

Председателем Омского областного суда назначен Роман Марченко, соответствующий указ подписан 26 ноября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

Новому председателю суда 50 лет. Он окончил Академию ФСБ по юридической специальности в 1998 году, затем до 2005 года работал следователем в ростовском УФСБ, после чего перешел в судебную систему – сначала в Таганрогский горсуд, в 2012 году в Ростовский облсуд, с 2015 года руководил Матвеево-Курганским райсудом, а с 2021 года возглавлял Таганрогский городской суд.

Прежний руководитель Омского областного суда Петр Трапезников ушел в почетную отставку 27 июля 2026 года и стал полпредом губернатора Виталия Хоценко по кураторству девяти районов, а с 27 июня 2026 года обязанности главы суда исполняла его заместитель Лена Ершова.

Тем же документом судьей Первомайского районного суда Омска утверждена Виктория Безбородова.