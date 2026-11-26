Фото: cbr.ru

Банк России не отмечает трудностей с достаточностью капитала у кредитных организаций, которые мешали бы финансировать экономику. Об этом сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.

По ее словам, на упреки в жестком и консервативном регулировании в регуляторе отвечают тем, что ключевая цель ведомства – гарантировать сохранность средств граждан и юрлиц.

– На сегодняшний день мы не видим, что банки испытывают какие-то проблемы с достаточностью капитала, чтобы кредитовать экономику. И цифры говорят сами за себя, – рассказала Полякова.

Она также добавила, что выстраиваемая система регулирования нацелена на устойчивость банковского сектора и сдерживание серьезных рисков на балансах банков.