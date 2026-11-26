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Администрация Омска определилась с датой запуска информационной системы, которая будет обеспечивать работу платных парковок в центре города. Согласно проекту распоряжения за подписью мэра Сергея Шелеста, опубликованному на сайте мэрии, систему «Управление платным парковочным пространством города Омска» (МАИС «УППП») планируют ввести в эксплуатацию 14 декабря 2026 года.

Оператором платформы выступит бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (УДХБ). До середины декабря специалистам предстоит подготовить регламенты по защите информации, оформить права на компоненты программы, обучить персонал и провести аттестацию системы на соответствие требованиям информационной безопасности.

Новая платформа возьмет на себя весь цикл администрирования платных парковок: она будет контролировать факт оплаты стоянки, вести документооборот, фиксировать нарушения, хранить данные пользователей и автоматически взаимодействовать с судебными приставами для взыскания неоплаченных штрафов.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя мэра Омска, директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина. Сами платные парковочные зоны в центральной части города, как сообщалось ранее, должны заработать в январе 2027 года.

Напомним, что час стоянки обойдется в 60 рублей. За возможность пользоваться платными парковками в течение недели водителям нужно будет отдать 2,1 тыс. рублей. Абонемент на 30 календарных дней обойдется дороже – в 6,92 тыс. рублей. Оба варианта предусматривают начало действия с любой даты.