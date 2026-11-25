Фото: Omskinform.ru

Сегодня, 25 ноября, депутаты Омского горсовета официально утвердили стоимость парковочных абонементов. Инициативу городской администрации поддержали 24 депутата из 31.

За возможность пользоваться платными парковками в течение недели водителям нужно будет отдать 2,1 тыс. рублей. Абонемент на 30 календарных дней обойдется дороже – в 6,92 тыс. рублей. Оба варианта предусматривают начало действия с любой даты.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства, стоимость абонементов рассчитали с применением понижающих коэффициентов. При этом исходили из базовой ставки 60 рублей за час стоянки, восьмичасового рабочего дня и 247 рабочих дней в году.

Кроме того, горсовет отдельно рассмотрит вопрос о введении круглосуточной платы за стоянку на самых популярных и загруженных плоскостных парковках города. Это касается и площадки, расположенной на улице Бударина.

Напомним, ранее сообщалось, что омичи выступили против платных парковок возле домов в центре.