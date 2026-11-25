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В отделениях «Почты России» теперь можно оплачивать услуги цифровыми рублями. Как сообщили в пресс-службе компании, для этого клиенту достаточно отсканировать QR-код через приложение банка, подключенного к платформе цифрового рубля. Сама операция проходит через систему Банка России.

Новая возможность уже доступна во всех отделениях почтовой компании. При этом интеграцию платежного сервиса в ее системы начали еще в феврале.

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Центробанк, а хранятся средства в специальных цифровых кошельках, которые можно открыть через приложения банков – участников проекта.

Помимо оплаты товаров и услуг, цифровые рубли позволяют бесплатно переводить средства другим людям, в том числе по номеру телефона. Однако для этого у обоих участников операции должны быть открыты соответствующие кошельки.

Напомним, что цифровой рубль начал хождение с 1 сентября, а первыми его прием запустили крупнейшие ретейлеры – «Магнит», X5 и «Лента», и оплатить покупку можно было по QR-коду через приложение банка.