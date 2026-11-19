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В Омской области судебные приставы привлекли к ответственности АО «ТБанк» за нарушение правил взыскания задолженности. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы, которая пожаловалась на неправомерные действия сотрудников кредитной организации. По ее словам, представители банка нарушали установленный порядок взаимодействия с должниками.

Как выяснили приставы, женщина заключила с банком договор кредитной карты, однако из-за несвоевременного внесения обязательных платежей у нее образовалась просроченная задолженность. После этого омичка направила в кредитную организацию заявление с требованием вести все вопросы, связанные с возвратом долга, через ее законного представителя – адвоката.

Несмотря на это, сотрудники банка продолжили напрямую связываться с женщиной. На ее мобильный телефон поступали звонки с требованиями погасить задолженность. Такие действия нарушают установленный законом порядок взыскания долгов.

В ходе проверки приставы подтвердили нарушение статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ. Поскольку речь шла о повторном несоблюдении требований законодательства, в отношении АО «ТБанк» составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ.

С учетом предыдущих случаев привлечения к ответственности банку назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.

Кредитная организация полностью и в установленный срок оплатила штраф. Кроме того, судебные приставы внесли банку представление с требованием устранить причины и условия, которые способствовали нарушению закона.