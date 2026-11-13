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·Общество·Алексей Новиков

Желание следить за подъездом обошлось омичке в крупную сумму

Женщина установила девять камер по сомнительному протоколу собрания жильцов.
Подъезд

Сотрудникам службы судебных приставов удалось добиться полного устранения нарушений, связанных с незаконной установкой оборудования для видеонаблюдения в одном из многоквартирных домов Омска.

Поводом для судебного разбирательства стал иск одной из жительниц дома к собственнице квартиры. Истица потребовала признать недействительным протокол общего собрания собственников, на основании которого в подъезде разместили девять камер.

– Женщина сообщила, что фактическое собрание не проводилось, а протокол сфальсифицирован и оформлен более ранней датой: собственников не уведомляли о повестке, дате и месте, не вручали бюллетени для голосования, результаты нигде не публиковались. Доступ к информации в ГИС ЖКХ был ограничен из-за действий управляющей компании, которая не связала кадастровый номер с помещением и с опозданием разместила документ, – заявили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

В повестке не указали, кто будет устанавливать оборудование, сколько это будет стоить, где разместят камеры, как жильцы будут оплачивать работы и сколько времени будут храниться записи. К протоколу также не приложили реестр собственников и оригиналы бюллетеней. В Государственную жилищную инспекцию эти документы тоже не передали. Ранее ведомство уже требовало от инициатора предоставить законный протокол собрания или демонтировать оборудование.

Суд отменил решение общего собрания и обязал собственницу устранить нарушения. Документы передали судебным приставам Центрального округа № 2 Омска. Пристав возбудил исполнительное производство и дал женщине время на добровольное исполнение решения суда.

– Вскоре гражданка предоставила акт управляющей организации, подтверждающий демонтаж оборудования. Однако взыскательница сообщила сотруднику органа принудительного исполнения, что работы выполнены не в полном объеме: часть оборудования осталась в подвальном помещении, а одна из камер не снята, – добавили в ведомстве.

Из-за того, что судебное решение было исполнено лишь частично, пристав назначил омичке исполнительский сбор и установил дополнительный срок для устранения нарушений. Однако женщина продолжила не выполнять требования суда, за что ее привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ и назначили штраф.

После требования явиться к приставу должница уже на следующий день предоставила документы об оплате работ. Проверка показала, что оборудование полностью убрали, а места его крепления восстановили. При этом взыскательница добилась через суд выплаты неустойки за просрочку исполнения решения – по 700 рублей за каждый день. В результате собственнице пришлось заплатить более 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что УК заплатила почти миллион за дерево, упавшее на авто омички.

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·Общество·Алексей Новиков

Желание следить за подъездом обошлось омичке в крупную сумму

Женщина установила девять камер по сомнительному протоколу собрания жильцов.
Подъезд

Сотрудникам службы судебных приставов удалось добиться полного устранения нарушений, связанных с незаконной установкой оборудования для видеонаблюдения в одном из многоквартирных домов Омска.

Поводом для судебного разбирательства стал иск одной из жительниц дома к собственнице квартиры. Истица потребовала признать недействительным протокол общего собрания собственников, на основании которого в подъезде разместили девять камер.

– Женщина сообщила, что фактическое собрание не проводилось, а протокол сфальсифицирован и оформлен более ранней датой: собственников не уведомляли о повестке, дате и месте, не вручали бюллетени для голосования, результаты нигде не публиковались. Доступ к информации в ГИС ЖКХ был ограничен из-за действий управляющей компании, которая не связала кадастровый номер с помещением и с опозданием разместила документ, – заявили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

В повестке не указали, кто будет устанавливать оборудование, сколько это будет стоить, где разместят камеры, как жильцы будут оплачивать работы и сколько времени будут храниться записи. К протоколу также не приложили реестр собственников и оригиналы бюллетеней. В Государственную жилищную инспекцию эти документы тоже не передали. Ранее ведомство уже требовало от инициатора предоставить законный протокол собрания или демонтировать оборудование.

Суд отменил решение общего собрания и обязал собственницу устранить нарушения. Документы передали судебным приставам Центрального округа № 2 Омска. Пристав возбудил исполнительное производство и дал женщине время на добровольное исполнение решения суда.

– Вскоре гражданка предоставила акт управляющей организации, подтверждающий демонтаж оборудования. Однако взыскательница сообщила сотруднику органа принудительного исполнения, что работы выполнены не в полном объеме: часть оборудования осталась в подвальном помещении, а одна из камер не снята, – добавили в ведомстве.

Из-за того, что судебное решение было исполнено лишь частично, пристав назначил омичке исполнительский сбор и установил дополнительный срок для устранения нарушений. Однако женщина продолжила не выполнять требования суда, за что ее привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ и назначили штраф.

После требования явиться к приставу должница уже на следующий день предоставила документы об оплате работ. Проверка показала, что оборудование полностью убрали, а места его крепления восстановили. При этом взыскательница добилась через суд выплаты неустойки за просрочку исполнения решения – по 700 рублей за каждый день. В результате собственнице пришлось заплатить более 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что УК заплатила почти миллион за дерево, упавшее на авто омички.

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Рубрика - Общество