УК заплатила почти миллион за дерево, упавшее на авто омички

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Жительница Омска добилась через судебных приставов компенсации за автомобиль toyota RAV4, пострадавший во дворе многоквартирного дома из-за падения дерева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Машина была припаркована на придомовой территории, когда на нее рухнуло дерево. У транспортного средства оказались разбиты передние фары, пострадали капот, бампер, решетка радиатора, молдинг, левое зеркало и передние крылья, а по кузову появились многочисленные вмятины. Омичка направила в АО «Наш сервис» досудебную претензию с требованием оплатить ремонт, однако получила отказ, хотя зеленое насаждение росло на участке, принадлежащем всем собственникам квартир. Тогда женщина подала иск о возмещении материального вреда.

Суд установил, что происшествие является прямым следствием ненадлежащего исполнения управляющей компанией своих обязанностей: не обеспечен должный уход за зелеными насаждениями и не осуществлен необходимый контроль за их безопасным содержанием.

Изучив обстоятельства дела, суд встал на сторону автовладелицы и постановил взыскать с управляющей организации ущерб, компенсацию морального вреда, судебные издержки и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя – в общей сложности 929 000 рублей. Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Советскому административному округу Омска. Пристав уведомил руководство акционерного общества о возбуждении производства и установленном законом сроке для перечисления средств.

Дополнительно должностное лицо запретило регистрационные действия с транспортом компании – двумя lada Largus 2020 года выпуска, lada Samara 2010 года и ГАЗ 37054С 2006 года – а также арестовало счета и обратило на них взыскание. Принятые меры дали результат: ущерб полностью возмещен, а решение суда исполнено.