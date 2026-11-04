В Омске закрывается легендарный дилер «Мерседеса»

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Во вторник, 3 ноября, стало известно, что регистрирующий орган принял решение вычеркнуть омское ООО «Сот Моторс» из Единого государственного реестра юридических лиц. В официальных документах указано, что причиной исключения из реестра стала самоликвидация компании. Прекратить работу организации решили ее учредители.

История компании насчитывает более двух десятилетий – она была зарегистрирована в июне 2003 года. Предприятие работало в Омске как дилер автоконцерна «Мерседес» и обладало лицензией на использование товарных знаков «Мерседес», Benz и фирменного логотипа немецкого автопроизводителя.

Все годы развития компании «Сот моторс» круг собственников оставался неизменным: совладельцами выступали Геннадий Заметельский и Владимир Абрамов. Что именно подтолкнуло владельцев к закрытию фирмы, доподлинно неизвестно. Mercedes-Benz объявил об уходе из России и продаже своих мощностей в стране в октябре 2022 года, поставки автомобилей к тому моменту уже были прекращены.

Финансовые показатели омской компании в последние годы выглядели скромно: в 2024-м выручка была нулевой при чистых убытках в 9 тысяч рублей, а в 2025-м чистая прибыль составила 0 рублей.