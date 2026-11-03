В Омской области решили закрыть предприятие, которое годами шло к банкротству

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В Русско-Полянском районе Омской области приступили к ликвидации муниципального предприятия «Тепловик», которое занималось производством тепловой энергии. Соответствующая информация появилась на федеральном ресурсе 3 ноября. Как следует из опубликованного сообщения, решение о закрытии организации принял глава района.

– Муниципальное унитарное предприятие Русско-Полянского муниципального района Омской области «Тепловик» уведомляет о том, что главой Русско-Полянского района Омской области 2 ноября 2026 года принято решение (постановление № 159-п) «О ликвидации муниципального унитарного предприятия Русско-Полянского муниципального района Омской области «Тепловик», которым ликвидируется муниципальное унитарное предприятие Русско-Полянского муниципального района Омской области «Тепловик», – говорится в сообщении.

После принятия решения предприятию предстоит пройти процедуру ликвидации, на которую отведено пять месяцев. Завершить ее планируют к 1 апреля 2027 года.

При этом финансовые трудности у «Тепловика» возникли задолго до принятия решения о его закрытии. Предприятие было создано в Русско-Полянском районе в 2018 году, а основным направлением его деятельности стало производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Летом 2023 года МУП уведомило о появлении признаков возможного банкротства.

Уже в начале 2024 года Межрайонная ИФНС № 7 по Омской области обратилась в суд с заявлением о признании предприятия несостоятельным. Однако тогда суд отказал в удовлетворении требований налоговой службы.