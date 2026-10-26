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·Общество·Олег Кипорук

В Омской области ликвидируют администрацию еще одного района

Муниципальная перестройка перешла в юридическую фазу расформирования прежних органов власти.
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В Омской области с 23 октября стартовала процедура ликвидации юридического лица администрации Кормиловского района. Назначенный председателем ликвидационной комиссии Александр Насковец будет руководить проведением инвентаризации активов, выявлением кредиторов и закрытием обязательств муниципалитета.

Данные юридические изменения стали продолжением масштабной муниципальной реформы, в рамках которой районы области преобразуются в муниципальные округа. Фактически речь идет не о «сворачивании» территории, а о плановой передаче полномочий управления новому органу – администрации Кормиловского муниципального округа, созданной в мае текущего года.

Напомним, с марта 2026 года Кормиловский район возглавляет экс-руководитель администрации Центрального округа Омска Амангельды Мендубаев.

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·Общество·Олег Кипорук

В Омской области ликвидируют администрацию еще одного района

Муниципальная перестройка перешла в юридическую фазу расформирования прежних органов власти.
Подпись, автограф

В Омской области с 23 октября стартовала процедура ликвидации юридического лица администрации Кормиловского района. Назначенный председателем ликвидационной комиссии Александр Насковец будет руководить проведением инвентаризации активов, выявлением кредиторов и закрытием обязательств муниципалитета.

Данные юридические изменения стали продолжением масштабной муниципальной реформы, в рамках которой районы области преобразуются в муниципальные округа. Фактически речь идет не о «сворачивании» территории, а о плановой передаче полномочий управления новому органу – администрации Кормиловского муниципального округа, созданной в мае текущего года.

Напомним, с марта 2026 года Кормиловский район возглавляет экс-руководитель администрации Центрального округа Омска Амангельды Мендубаев.

1224
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Рубрика - Общество