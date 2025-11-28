Омск-Информ
·Политика

Уголовное дело ни при чем: глава района в Омской области ушел в отставку

Он сам решил уволиться.

Вчера, 27 ноября, кормиловские депутаты приняли досрочную отставку главы района Вячеслава Бусса. Чиновник уйдет в отставку по собственному желанию с 1 декабря.

Кормиловский район Бусс возглавлял с апреля 2023 года. Отметим, что в октябре стало известно, что на Вячеслава Бусса завели уголовное дело. Его обвинили в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Правоохранители считают, что с 2021 по 2024 год он фиктивно трудоустраивался в школы ради денег и педагогического стажа.

Отметим, что Буссу грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

