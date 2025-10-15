«Уходишь сам и ищешь работу»: вскрылись детали прошлого омского чиновника с «уголовкой»

Инсайдеры «Омск-информа» рассказали подробности увольнения Вячеслава Бусса с предыдущего места работы.

vk.com

Настоящей политической сенсацией этой осени стало возбуждение двух уголовных дел, по факту мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями, в отношении главы Кормиловского района Омской области Вячеслава Бусса. Чиновника поймали на том, что в недавнем прошлом он фиктивно трудоустраивался в школы.

Уроженец села Новокиевка, по специальности учитель географии, более 20 лет он проработал в школах Любинского района. Ближе к пенсии, уже работая в Кормиловском районе, Бусс решил «добрать» педагогического стажа. Учителем он не работал, а стаж и зарплата чиновнику «капали». За это ему теперь грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Надо отметить, педагог по образованию, Вячеслав Бусс далеко не новичок в управленческой среде. С 2010 года он трудился начальником управления образования администрации Любинского района. А в 2012 году стал первым заместителем главы района. Карьера чиновника, что называется, резко пошла вверх, однако, как пояснил источник «Омск-информа», на этом этапе не все пошло гладко. По данным собеседника, знакомого с ситуацией, Буссу пришлось спешно покинуть должность «правой руки» главы района Абая Ракимжанова.

– Вячеславу Буссу пришлось написать заявление об уходе по собственному желанию с поста первого заместителя главы Любинского района. Ему тогда сказали: «Ты сам уходишь и ищешь себе работу». Скажем так, объективность Бусса в этой должности вызывала большие сомнения, – сказал инсайдер редакции.

Этот инцидент не стал фатальным для карьеры Вячеслава Бусса. В 2019 году он занял должность главы комитета по образованию Кормиловского района. А с 2023 года возглавил районную администрацию. Но именно кормиловский этап работы опытного управленца может стоить ему свободы – обвинения чиновнику предъявляются серьезные.