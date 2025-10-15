Фейковый учитель: на главу района в Омской области завели уголовные дела

Он пытался получить педагогический стаж в обход закона.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении главы Кормиловского района Омской области Вячеслава Бусса. Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, чиновник фиктивно трудоустраивался в школы. Он не работал учителем, но получал зарплату и дополнительный педагогический стаж для досрочной страховой пенсии.

Как сообщили в прокуратуре, Бусс трудоустраивался в школы с сентября 2020 года по май 2021-го, а также с сентября 2021 года по апрель 2023-го. В это время он занимал должность председателя комитета по образованию администрации Кормиловского района, а директора школ были у него в подчинении. Еще одно трудоустройство Бусс провернул в 2024 году, когда уже был главой района.

Интересно, что глава района по специальности учитель географии. С 1989 по 2010 год работал в школах Любинского района. Сначала он трудился учителем физкультуры Новокиевской школы. Затем преподавал географию и биологию в Капустинской школе, а после этого вновь работал учителем физкультуры Смоляновской школы. Также Вячеслав Бусс работал директором Смоляновской, Новокиевской и Камышловской школ.

Теперь чиновнику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.