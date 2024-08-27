Массовый семейный праздник на стадионе «Олимпийский» завершился концертом звезды российской эстрады Ольги Серябкиной.

В Кормиловке 24 августа прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летию основания района. Начались они с открытия общественной площадки «Гласный дворик», обустроенной у детской библиотеки. Появилась она в рамках реализации социального проекта «Решают люди», инициированного губернатором Омской области Виталием Хоценко. «Гласный дворик» стал первым местом притяжения участников праздника, но далеко не единственным.

На центральной площади Кормиловки состоялось шествие делегаций всех поселений района. На организованной временной сцене чествовали лучших представителей трудовых коллективов предприятий и организаций, а затем на ней выступили лучшие творческие коллективы района, даря всем праздничное настроение. На целый день весь центр Кормиловки превратился в большую прогулочную зону. Здесь работали игровые площадки и аттракционы, были организованы выставки спецтехники и достижений народных умельцев. Ближе к вечеру эпицентр торжеств переместился на главную спортивную арену района – стадион «Олимпийский».

Здесь состоялся большой праздник, организованный градообразующим предприятием всего Кормиловского района – компанией «РУСКОМ-Агро». Как и полагается на празднике, гостей прежде всего ждало бесплатное угощение, а подкрепившись на фудкорте, они становились не просто зрителями, а участниками разнообразной развлекательной программы. Организаторы постарались сделать ее интересной для людей самого разного возраста, но больше всего радовались, конечно, дети. Они участвовали в художественных конкурсах, спортивных играх и творческих состязаниях.

Взрослые между тем вспоминали и благодарили людей, за счет труда которых живет и развивается Кормиловский район. На главной сцене «Олимпийского» чествовали многодетные семьи, и первой была приглашена семья Сырцовых. Глава семейства Алексей Сырцов является участником СВО, и его отпуск совпал с юбилеем района. Когда Алексей вместе с членами семьи вышел на сцену, оказалось, что на его нарукавном шевроне есть такие слова: «Сын сказал вернуться живым». Этого же, а еще скорой победы Алексею пожелал руководитель компании «РУСКОМ-Агро» Валерий Гоман. Под дружные аплодисменты многочисленных зрителей многодетной семье был вручен ценный подарок – ЖК-телевизор.

Чествование многодетных семей на сцене «Олимпийского» продолжалось еще долго, и как оказалось – неслучайно. Организаторы торжеств сознательно выбрали для них формат семейного праздника.

– Во-первых, по указу президента России Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи, и мы в Кормиловке поддерживаем такое решение. Во-вторых, на нашем предприятии работает много трудовых семейных династий, каждая из которых вносит свой вклад в развитие и поселка, и всего района. Значит, юбилей района – их праздник по праву. Люди, которые умеют хорошо работать, заслужили право и на хороший отдых, – пояснил генеральный директор ООО «РУСКОМ-Агро» Валерий Гоман.

Глава предприятия пришел на семейный праздник, естественно, с семьей, назвав себя капитаном маленькой, но сплоченной семейной команды. Капитаны, а иными словами – лидеры, по мнению Гомана, нужны в любом деле.

– В любой команде должны быть лидеры, и это касается не только спорта, но и экономики. Если в каком-либо поселке или районе есть два-три успешных предприятия, коллективы которых показывают, как надо трудиться, жизнь в таких местах меняется к лучшему. Появляются рабочие места, за счет которых люди могут достойно содержать семьи. Значительно легче в финансовом отношении также живется районной и поселковым администрациям. Пополняется бюджет, а за счет этого решаются многие вопросы, например, вопросы благоустройства, – считает руководитель ООО «РУСКОМ-Агро».

Решение части хозяйственных проблем и различных организационных вопросов действующие на тех или иных территориях предприятия напрямую берут на себя. Отличный пример этому – «РУСКОМ-Агро». Сегодня это один из флагманов развития агросферы Омской области. Компания включает в себя полеводческие хозяйства, комбикормовый завод, элеватор и свиноводческий комплекс, расположенные в селе Сосновка Кормиловского района. Предприятия не только обеспечивают продовольственную безопасность региона, но и предоставляют рабочие места.

Благодаря наличию экономически крепкой компании жители Кормиловского района могут жить не хуже, чем в городе, и праздновать, соответственно, не хуже. Так, финалом торжеств на стадионе «Олимпийский» стал концерт звезды российской эстрады, экс-солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной. В прошлом году она с аншлагом выступила на Дне города Омска, а в 2024 году вживую спела для жителей Кормиловки.