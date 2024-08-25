Артистка остановилась в вип-номере отеля «50/60». И спела на вековом дне рождения Кормиловки.

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина вчера, 24 августа, выступила на 100-летии Кормиловского района.

Остановилась певица в вип-номере отеля «50/60». Персонал гостиницы приготовил комплимент артистке. Помимо фруктов, в номер принесли десерт с фото Ольги Серябкиной.

– Спасибо за тепло! – растрогалась артистка.

Также исполнительницу привели в восторг просторные двухуровневые апартаменты, по которым она тут же устроила рум-тур.

Сами кормиловцы за неделю узнали о приезде звезды и до последнего не очень верили в ее появление в райцентре.

Напомним, в прошлом году Ольга Серябкина выступила на Дне города Омска.