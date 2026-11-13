В омском колледже отвергли обвинения в домогательствах в адрес актера Гончарука

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Руководитель Омского музыкально-педагогического колледжа Галия Клевакина назвала бредом обвинения бывших студенток в адрес народного артиста России Александра Гончарука. По ее словам, девушки решили завоевать популярность за счет унижения известного педагога.

Клевакина подчеркнула, что хорошо помнит одну из заявительниц, Ирину, которая выпустилась из колледжа еще в 2021 году. Руководитель недоумевает, почему бывшая ученица решила рассказать о случившемся только спустя несколько лет.

– Это бред полный! Это очень некрасиво – завоевать популярность, унизив другого человека. Нисколько не удивлюсь, узнав, что это полная ложь. Где ты была раньше, если все это действительно происходило? Она закончила колледж в 2021 году – так почему раньше молчала? – приводит слова директора колледжа «Город55».

По ее словам, Александр Гончарук продолжает преподавать в колледже и вести два курса. Клевакина охарактеризовала его как прекрасного мастера и отметила, что студентки часто неправильно воспринимают учебный процесс и слова педагога.

– Гончарук – мастер двух курсов, и прекрасный мастер. А эти девочки, их у него много, 25 человек на курсе, они очень часто путают божий дар с яичницей. Зерна от плевел еще отделять не умеют… И я, конечно, возмущена до предела – это совершенно незаслуженное оскорбление мастера, – отметила директор.

Ранее в сети появились рассказы двух бывших студенток, которые обвинили актера Омского академического театра драмы в домогательствах во время учебы, когда им было по 15 лет. Девушки также сообщили, что обратились с заявлениями в Следственный комитет.