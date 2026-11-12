Омск-информ
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·Происшествия·Олег Кипорук

Участницу кровавой расправы над студенткой в омском Большеречье заключили под стражу

Вторую подозреваемую арестовали за расправу над девушкой.
Поножовщина в Большеречье

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу 16-летней жительницы Большереченского района. Девочка обвиняется в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, вечером 9 ноября фигурантка вместе с 19-летней соучастницей заманила знакомую студентку техникума к местному зоопарку. Там нападавшие нанесли жертве не менее 50 ножевых ранений и попытались сбросить тело с моста, фиксируя происходящее на видео. Расправу пресекли случайные прохожие, услышавшие крики и вызвавшие экстренные службы. Пострадавшую экстренно госпитализировали.

Суд отправил обвиняемую под арест на два месяца с учетом тяжести инкриминируемого деяния. Ее старшая подельница была изолирована от общества несколькими днями ранее. Надзорное ведомство контролирует ход расследования и проверяет работу органов профилактики.

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Участницу кровавой расправы над студенткой в омском Большеречье заключили под стражу

Вторую подозреваемую арестовали за расправу над девушкой.
Поножовщина в Большеречье

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу 16-летней жительницы Большереченского района. Девочка обвиняется в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, вечером 9 ноября фигурантка вместе с 19-летней соучастницей заманила знакомую студентку техникума к местному зоопарку. Там нападавшие нанесли жертве не менее 50 ножевых ранений и попытались сбросить тело с моста, фиксируя происходящее на видео. Расправу пресекли случайные прохожие, услышавшие крики и вызвавшие экстренные службы. Пострадавшую экстренно госпитализировали.

Суд отправил обвиняемую под арест на два месяца с учетом тяжести инкриминируемого деяния. Ее старшая подельница была изолирована от общества несколькими днями ранее. Надзорное ведомство контролирует ход расследования и проверяет работу органов профилактики.

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Рубрика - Происшествия