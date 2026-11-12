Водителю омской скорой вынесли приговор за смертельное ДТП

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Октябрьский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя, управлявшего санитарным транспортом. Скорая помощь перевозила больного человека в медицинское учреждение с включенным проблесковым маячком, но без звукового сигнала.

Пытаясь объехать дорожный затор по встречной полосе на улице Лизы Чайкиной, водитель не успел вовремя заметить кроссовер «Грейт Волл», совершавший маневр левого разворота. Экстренно включив сирену в самый последний момент, спецтранспорт столкнулся с легковой машиной, после чего вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

Тяжелые травмы, полученные 76-летней пассажиркой спецмашины, привели к ее гибели в больнице. Подсудимый вину не признал.

Судебная инстанция назначила виновному наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 5 % заработка в пользу государства и лишением водительских прав на аналогичный срок. Вынесенное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.