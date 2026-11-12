Сдавал задом: водитель сбил юную омичку, выходившую из машины

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Сегодня около 8:00 в дежурную часть омской Госавтоинспекции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, случившемся у дома 18Б по улице 5-я Новая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предварительным сведениям, мужчина 1992 года рождения за рулем автомобиля «Хендай» двигался задним ходом и допустил наезд на стоящую машину «ВАЗ-2115». За рулем отечественной легковушки находился мужчина 1962 года рождения, в этот момент он высаживал пассажира. В результате аварии медицинская помощь потребовалась девочке 2018 года рождения, которая как раз начала выходить из «ВАЗ-2115».

Сейчас по факту ДТП организована проверка, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.