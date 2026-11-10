Водитель ГАЗели сдавал задом по тротуару и переехал пенсионерку

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В Советский районный суд Омска направлено уголовное дело в отношении 41-летнего горожанина, обвиняемого в наезде на пешехода. Обвинительное заключение по этому делу утвердила прокуратура города Омска, сообщается в официальной публикации надзорного ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел днем 3 июня 2026 года. Мужчина, находившийся за рулем специализированного автомобиля «БЕЛАВА 1220R0», двигался задним ходом по тротуару возле строения № 4/1 на улице Лаптева. Обвиняемый слишком поздно заметил женщину-пешехода и допустил наезд на нее. В результате ДТП 78-летней потерпевшей были причинены травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью: полученные повреждения до сих пор проявляются постоянными головными болями и головокружениями. Свою вину в содеянном мужчина признал полностью.

Действия омича квалифицированы по ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.