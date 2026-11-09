Омич покалечил пассажира в ДТП и решил «сэкономить» на его лечении

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В Омске судебные приставы взыскали с виновника аварии полмиллиона рублей за лечение покалеченного пассажира. Деньги поступили в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования после вмешательства прокуратуры Кировского округа.

ДТП произошло по вине водителя ВАЗ-21101, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Фигурант не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Пассажир на заднем сиденье получил тяжелые травмы, а сам водитель был осужден по ч. 2 ст. 264 УК РФ. В интересах государства прокуроры через суд потребовали от осужденного полностью компенсировать расходы на медицинскую помощь пострадавшему.

Суд постановил взыскать с виновника 498 тысяч рублей, включая стоимость лечения и госпошлину. Чтобы принудительно заставить должника расплатиться, приставы Кировского отдела запретили ему выезд за границу и арестовали банковские счета. В итоге вся сумма была списана в полном объеме, а за задержку оплаты омскому автовладельцу дополнительно пришлось выплатить исполнительский сбор.

Ранее сообщалось, что судебные приставы взыскали с омской клининговой компании 400 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства.