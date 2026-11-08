В Омской области в «порше кайен» погибли два человека

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Ночью 8 ноября около 03:30 случилось смертельное ДТП с погибшими в Калачинском районе Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По предварительным данным полиции, 35-летний водитель на «порш кайен» ехал по автодороге Сыропятское – Кормиловка – Калачинск. На 82-м километре мужчина потерял контроль над машиной, и автомобиль вылетел в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся.

От полученных травм водитель и его 39-летний пассажир скончались на месте. Еще одна 36-летняя пассажирка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Судя по всему, машина превратилась в груду железа и восстановлению не подлежит.

Сейчас по факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.