Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

Иномарка сбила школьницу на Соборной площади в Омске

Пострадавшей девочке потребовалась помощь медиков.
ДТП

Вчера вечером в центре Омска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Сигнал об аварии поступил в Госавтоинспекцию в 18:05.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «Датсун он-До» ехал по Соборной площади со стороны улицы Ленина. Поворачивая налево в Банковский переулок, автолюбитель не заметил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.

В результате наезда школьнице потребовалась помощь медицинских работников. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.

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·Происшествия·Мария Филимонова

Иномарка сбила школьницу на Соборной площади в Омске

Пострадавшей девочке потребовалась помощь медиков.
ДТП

Вчера вечером в центре Омска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Сигнал об аварии поступил в Госавтоинспекцию в 18:05.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «Датсун он-До» ехал по Соборной площади со стороны улицы Ленина. Поворачивая налево в Банковский переулок, автолюбитель не заметил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.

В результате наезда школьнице потребовалась помощь медицинских работников. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.

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Рубрика - Происшествия