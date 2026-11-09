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·Происшествия·Мария Филимонова

Бывшая начальница омского почтового отделения попалась на хищении пенсий

Экс-сотрудницу Азово-Таврического почтамта обвиняют в мошенничестве.
Почта

В Омской области перед судом ответит 54-летняя экс-начальница отделения почтовой связи Азово-Таврического почтамта АО «Почта России». Прокуратура Азовского немецкого национального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, обвиняемая внесла ложные данные в программу денежных переводов, похитив 60 тысяч рублей. Кроме того, по аналогичной схеме женщина присвоила еще 14,2 тысячи рублей, предназначенных для выплаты пенсии местному жителю. Общий ущерб превысил 74 тысячи рублей. Его бывшая сотрудница до сих пор не возместила.

Уголовное дело с исковым заявлением прокурора для защиты интересов государства передано в Азовский районный суд. Бывшей сотруднице почты грозит до 6 лет лишения свободы.

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·Происшествия·Мария Филимонова

Бывшая начальница омского почтового отделения попалась на хищении пенсий

Экс-сотрудницу Азово-Таврического почтамта обвиняют в мошенничестве.
Почта

В Омской области перед судом ответит 54-летняя экс-начальница отделения почтовой связи Азово-Таврического почтамта АО «Почта России». Прокуратура Азовского немецкого национального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, обвиняемая внесла ложные данные в программу денежных переводов, похитив 60 тысяч рублей. Кроме того, по аналогичной схеме женщина присвоила еще 14,2 тысячи рублей, предназначенных для выплаты пенсии местному жителю. Общий ущерб превысил 74 тысячи рублей. Его бывшая сотрудница до сих пор не возместила.

Уголовное дело с исковым заявлением прокурора для защиты интересов государства передано в Азовский районный суд. Бывшей сотруднице почты грозит до 6 лет лишения свободы.

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Рубрика - Происшествия