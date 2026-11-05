Омич потерял 1,5 млн, покупая иномарку через «белорусскую» фирму

Фото: Freepik.com

Очередной жертвой мошенников стал 52-летний житель Центрального округа. Как сообщили в полиции, он потерял 1,5 млн рублей при покупке автомобиля из-за рубежа.

Поиск подходящей машины мужчина вел в интернете. В начале октября ему попалось рекламное объявление фирмы, занимающейся поставками транспорта из других стран. В канале компании в мессенджере омич заинтересовался «Тойотой РАВ 4» 2021 года выпуска стоимостью 1 600 000 рублей. Оператор, с которым он связался для консультации, описал характеристики автомобиля и условия сделки, уточнив, что фирма базируется в Республике Беларусь. Спустя несколько дней мужчина решился на покупку и попросил прислать договор купли-продажи, который заполнил и подписал в электронном виде.

Для консультации мужчина связался с оператором, который рассказал ему о характеристиках автомобиля и деталях сделки, а также пояснил, что фактически их компания находится в Республике Беларусь. Затем под предлогом таможенного оформления потерпевший перечислил 480 000 рублей на указанные злоумышленниками реквизиты банковской карты, а следом отправил еще 17 000 рублей – якобы на оформление машины и таможенные сборы. После этого с ним вышел на связь лжеброкер, потребовавший внести основную сумму – 1 060 000 рублей. На следующий день омичу заявили, что для транзита автомобиля через Беларусь нужно доплатить 1 174 000 рублей, пообещав вернуть деньги через три дня. Располагая лишь миллионом рублей, покупатель услышал от мошенников, что недостающую часть они покроют за свой счет.

Очередной перевод заблокировала служба безопасности банка. Сотрудница кредитной организации, уточнявшая у клиента цель платежа, сообщила ему, что предыдущие транзакции ушли не в Беларусь, а в Кемеровскую и Новосибирскую области. Она же передала сведения в полицию и направила туда самого омича для подачи заявления. По данному факту следователем отдела полиции № 9 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция рекомендует при покупке машин за рубежом настораживаться из-за подозрительно низкой цены, обещаний быстрой доставки и настойчивых требований предоплаты, а перед переводом средств внимательно изучать сведения о компании и отзывы клиентов.