Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

В Омске заполыхал дом на трех хозяев

Пожар площадью 53 «квадрата» тушат в частном секторе Ленинского округа.
пожар

Сегодня в Омске произошел пожар. Как сообщает «СуперОмск», возгорание случилось в частном доме, расположенном на улице 1-й Железнодорожной в Ленинском округе.

По предварительным сведениям, строение рассчитано на трех владельцев, а огонь успел распространиться как минимум на 53 кв. м. На место происшествия прибыли спасатели и приступили к работе.

Информации о том, находились ли внутри люди, на данный момент нет. Сведения о пострадавших и причинах возгорания пока не уточняются.

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·Происшествия·Андрей Андреев

В Омске заполыхал дом на трех хозяев

Пожар площадью 53 «квадрата» тушат в частном секторе Ленинского округа.
пожар

Сегодня в Омске произошел пожар. Как сообщает «СуперОмск», возгорание случилось в частном доме, расположенном на улице 1-й Железнодорожной в Ленинском округе.

По предварительным сведениям, строение рассчитано на трех владельцев, а огонь успел распространиться как минимум на 53 кв. м. На место происшествия прибыли спасатели и приступили к работе.

Информации о том, находились ли внутри люди, на данный момент нет. Сведения о пострадавших и причинах возгорания пока не уточняются.

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Рубрика - Происшествия