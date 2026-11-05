В Омске заполыхал дом на трех хозяев

Сегодня в Омске произошел пожар. Как сообщает «СуперОмск», возгорание случилось в частном доме, расположенном на улице 1-й Железнодорожной в Ленинском округе.

По предварительным сведениям, строение рассчитано на трех владельцев, а огонь успел распространиться как минимум на 53 кв. м. На место происшествия прибыли спасатели и приступили к работе.

Информации о том, находились ли внутри люди, на данный момент нет. Сведения о пострадавших и причинах возгорания пока не уточняются.