Избитая омская школьница умоляла директора о помощи

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В Омске стали известны новые детали нападения на ученицу лицея № 64: по словам очевидцев, медицинскую помощь пострадавшей оказали с существенной задержкой. Об этом сообщило издание «Город55».

Как утверждают собеседники издания, директор учебного заведения не сразу организовала вызов медиков. Вместо этого она, по их данным, принялась подробно расспрашивать второго участника конфликта о том, что случилось. Кроме того, руководительница связалась с родственниками пострадавшей, чтобы уточнить, допустимо ли вызывать скорую, но при этом не сообщила им о случившемся. Медиков пригласили лишь после того, как просьбы повторили несколько раз. По информации очевидцев, полицию директор вызвать отказалась, поэтому заявление в правоохранительные органы родителям пришлось подавать самим.

– Когда на место происшествия пришла директор лицея, девочка в полубессознательном состоянии умоляла вызвать скорую помощь. Вместо оперативного оказания помощи директор стала выяснять у нападавшего боксера, что произошло, долго беседуя с ним, – рассказала собеседница издания.

Сам инцидент произошел 31 октября: ссора между старшеклассниками, по предварительным сведениям следователей, возникла на почве личной неприязни. В результате 17-летний юноша нанес побои ученице параллельного класса. У девушки диагностировали переломы рук и ключицы, серьезное сотрясение мозга, а также травмы лица. По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.