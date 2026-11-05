Силовики дали неожиданные подробности жесткого избиения школьницы в Омске

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Стали известны новые детали расследования нападения на 17-летнюю старшеклассницу в омском лицее № 64. Как сообщили «Омск-информу» в СУ СК РФ по Омской области, между 17-летним юношей и пострадавшей девушкой не было предварительной травли или затяжного конфликта.

– Раньше конфликтов между ними не было. Действия свидетелей в уголовно-правовом плане не оцениваются, – отметили в пресс-службе следкома.

Простыми словами, судить подростков, которые стояли рядом и не вмешались, не будут. Вся ответственность, при ее наступлении, ляжет на самого нападавшего, а вопрос о безопасности в стенах школы адресован администрации лицея. Такое развитие событий кажется неожиданным: как правило, избиению предшествует буллинг или конфликтная ситуация.

Также в ведомстве добавили, что подозреваемый юноша ранее не привлекался к ответственности.

Напомним, что, по данным очевидцев, 17-летний старшеклассник во время занятий набросился на сверстницу и начал ее избивать. Когда девушка упала на пол, подросток продолжил наносить ей удары ногами. Все произошло на глазах у других учеников.

В результате нападения одиннадцатиклассница получила тяжкие травмы. В бессознательном состоянии школьницу доставили в больницу, где госпитализировали в реанимацию. Как рассказала ее мама, девочка находится в тяжелом состоянии и пока не может двигаться. У нее диагностировали перелом плеча со смещением, травмы лица и сильное сотрясение мозга. Несмотря на предстоящее лечение, школьница может остаться инвалидом.

По факту избиения следователи возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку работе лицея. В рамках расследования и прокурорской проверки проверят, как должностные лица обеспечивали безопасность детей и не были ли нарушены права других учащихся.

Также выяснилось, что незадолго до случившегося в лицее провели общешкольное родительское собрание. Его посвятили роли семьи в формировании у детей устойчивости к жизненным трудностям.

Кроме того, на ситуацию отреагировал мэр города Омска Сергей Шелест, а глава Следкома Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль.