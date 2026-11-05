Дальнобойщик протаранил три машины в Омской области – один водитель погиб

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области

Прокуратура Омского района утвердила обвинительное заключение в отношении 66-летнего жителя Астраханской области, который стал фигурантом уголовного дела о дорожной аварии с погибшим. Об этом сообщается в публикации надзорного ведомства.

Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение ПДД, по неосторожности приведшее к гибели человека. По данным следствия, 26 мая он вел грузовой тягач с полуприцепом по федеральной дороге Р-254 «Иртыш». На 832-м километре, где действовало реверсивное движение из-за дорожных работ, водитель потерял контроль над машиной и врезался в три автомобиля, ожидавшие проезда в заторе попутного направления. Находившийся за рулем LADA 21150 Samara человек погиб на месте.

Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, частично возместил ущерб родственникам погибшего.

Материалы уголовного дела переданы в Омский районный суд – там их рассмотрят по существу.