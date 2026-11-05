Омичи продержались целые сутки без насилия

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За дежурные сутки в Омской области сотрудники полиции приняли 1066 сообщений и заявлений о происшествиях, по итогам проверок возбуждено 19 уголовных дел. Об этом сообщает Управление МВД России по Омской области; уточняется, что тяжких составов преступлений в этот период зарегистрировано не было.

Из ранее совершенных и прошлых лет раскрыто 4 преступления. Единственный случай дистанционного хищения зафиксирован в Любинском районе: в отдел полиции пришла 70-летняя местная жительница. По ее рассказу, звонивший незнакомец предложил ей пассивный доход через инвестирование, пенсионерка заинтересовалась и установила на телефон приложение для биржевой торговли. Несколько недель она совершала трейдерские операции, но вывести средства не смогла – «инвестиционная платформа» оказалась заблокирована, а ущерб составил 298 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено, полицейские направили запросы в банки и сотовым операторам и разыскивают злоумышленников.

В дежурную смену возбуждено 7 уголовных дел о кражах имущества. В частности, в отделе полиции № 8 УМВД России по городу Омску по горячим следам раскрыли хищение 31 тысячи рублей у 62-летнего жителя Советского округа. Выяснилось, что к преступлению причастна 48-летняя ранее судимая соседка: накануне они вместе пили алкоголь, и женщина заметила банковскую карту на подоконнике. После того как хозяин квартиры заснул, она забрала карту и позже попала на камеры видеонаблюдения, расплачиваясь ею в магазинах. Уголовное дело возбуждено, ведется следствие.

Кроме того, за дежурные сутки полицейские пресекли 602 нарушения Правил дорожного движения, 13 человек задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения. Дежурная часть Госавтоинспекции зарегистрировала на дорогах города и области 47 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 4 человека.