В Омской области отменили беспилотную опасность

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В Омской области спустя три часа отменили беспилотную опасность. Об отбое сообщил губернатор Виталий Хоценко в своих соцсетях.

– Отбой беспилотной опасности, – написал глава региона.

Судя по всему, до атак на стратегические объекты дело не дошло: БПЛА сбили на подлете к городу.

Отметим, что режим беспилотной опасности действовал с 18:04. В аэропорту ввели план «Ковер», то есть ввели запрет на прием и выпуск самолетов. Сейчас небо над Омском открыли.

Сегодняшняя атака беспилотников на регион была уже десятой по счету. Что происходило ранее, читайте в нашем обзоре.