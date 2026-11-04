Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Происшествия·Елена Ляхова

В Омской области отменили беспилотную опасность

Это была уже десятая по счету атака на регион.
беспилотник

В Омской области спустя три часа отменили беспилотную опасность. Об отбое сообщил губернатор Виталий Хоценко в своих соцсетях.

– Отбой беспилотной опасности, – написал глава региона.

Судя по всему, до атак на стратегические объекты дело не дошло: БПЛА сбили на подлете к городу.

Отметим, что режим беспилотной опасности действовал с 18:04. В аэропорту ввели план «Ковер», то есть ввели запрет на прием и выпуск самолетов. Сейчас небо над Омском открыли.

Сегодняшняя атака беспилотников на регион была уже десятой по счету. Что происходило ранее, читайте в нашем обзоре.

1572

Читайте также

·Происшествия·Елена Ляхова

В Омской области отменили беспилотную опасность

Это была уже десятая по счету атака на регион.
беспилотник

В Омской области спустя три часа отменили беспилотную опасность. Об отбое сообщил губернатор Виталий Хоценко в своих соцсетях.

– Отбой беспилотной опасности, – написал глава региона.

Судя по всему, до атак на стратегические объекты дело не дошло: БПЛА сбили на подлете к городу.

Отметим, что режим беспилотной опасности действовал с 18:04. В аэропорту ввели план «Ковер», то есть ввели запрет на прием и выпуск самолетов. Сейчас небо над Омском открыли.

Сегодняшняя атака беспилотников на регион была уже десятой по счету. Что происходило ранее, читайте в нашем обзоре.

1572
Статьи по тегу не найдены
Рубрика - Происшествия