Омичка потерялась и провела ночь в холодном лесу

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В вечернее время в дежурную часть ОМВД России по Таврическому району обратились обеспокоенные жители деревни Пальцевки. Они сообщили об исчезновении своей 44-летней дочери, которой требуется постоянная медицинская помощь.

К поисковым мероприятиям незамедлительно приступил личный состав районного отдела. Процесс организовал начальник уголовного розыска: населенный пункт, прилегающие территории и лесной массив разделили на секторы для тщательного осмотра силами правоохранителей и добровольцев. Параллельно инспекторы ДПС опрашивали водителей на дорогах, а участковые обходили местных жителей.

Поскольку пропавшая была одета легко и без обуви, а ночью температура воздуха опускалась ниже нуля при сильном ветре, поиски решили не прекращать в темное время суток. Под утро пеший наряд под руководством участкового нашел замерзающую сельчанку в лесу. Обессиленная женщина лежала на земле с признаками сильного переохлаждения. Майор полиции укутал ее в свою верхнюю одежду и вызвал бригаду скорой помощи. Сейчас спасенная находится дома, ее жизни ничего не угрожает.

Родственники выразили глубокую признательность сотрудникам органов внутренних дел за оперативность и неравнодушие, отметив, что промедление могло привести к трагедии. В полиции напоминают гражданам о необходимости незамедлительно сообщать в дежурную часть при исчезновении людей, так как быстрое начало поисков многократно повышает шансы на благополучный исход.