Популярная рок-группа не смогла добраться до Омска из-за ограничений в аэропорту

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Концерт рэп-рок группы «Заточка» (18+) в Омске перенесли с 30 октября на 2 ноября. Выступление должно было состояться сегодня в клубе «Викинг». Музыканты сообщили в соцсетях, что причиной переноса стали проблемы с авиасообщением.

– Братцы из Омска, к сожалению, сегодня не увидимся. Нам не удалось вылететь из-за введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Новая дата концерта – 2 ноября. Все билеты действительны, место проведения прежнее, – заявили исполнители.

Концерт в Омске станет частью осеннего тура группы. Помимо нашего города, «Заточка» также выступит в Тюмени, Кургане, Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Ижевске.

Отметим, что «Заточка» появилась в Москве в 2018 году. Коллектив состоит из двух музыкантов – Ильи Погребняка и Ильи Симонова. Группа объединяет в своем творчестве хип-хоп, рок и кантри, а в аранжировках использует банджо и губную гармошку.

Напомним, ранее из-за атак БПЛА в Омске перенесли концерт известного комика Андрея Бебуришвили.