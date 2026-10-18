Атаки БПЛА «отменили» концерт известного комика в Омске

Названа новая дата выступлений.

Фото: соцсети Андрея Бебуришвили

Выступления комика Андрея Бебуришвили (18+), запланированные в омском ДК «Рубин» на 17 октября, отменили. Новая дата выступлений – 19 октября. О переносе проинформировали в группе дворца культуры в социальной сети «ВКонтакте».

Причиной изменения даты стала задержка рейса, из-за которой артист не сумел вовремя прибыть в город. Организаторы принесли зрителям извинения за доставленные неудобства. Новые показы назначены на 18:00 и 21:00 19 октября. Билеты, как следует из сообщения, остаются действительными на обновленное время.

Представители ДК «Рубин» уточнили, что информация об отмене поступила от самого исполнителя.

Отметим, что сегодня, 18 октября, ночью в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга действовал план «Ковер» из-за атак БПЛА: воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты. Московские аэропорты уже вернулись к работе. Гавань Пулково в Питере пока закрыта.