Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Происшествия·Андрей Андреев

Житель Омской области ударил участкового и ответит за это в суде

В Муромцевском районе перед судом предстанет 39-летний мужчина за нападение на полицейского.
полиция, полицейский

В Муромцевском районе Омской области завершено расследование уголовного дела о применении насилия к сотруднику полиции. Обвинительное заключение утвердила прокуратура.

Фигурантом дела стал 39-летний житель района. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ – насилие, не создавшее угрозы для здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. По данным следствия, инцидент произошел 24 июня в селе Гурово. Находясь в нетрезвом виде на территории собственного домовладения, мужчина ударил участкового уполномоченного отдела полиции рукой в спину, пытаясь помешать его законной работе.

Свою вину мужчина признал полностью. Материалы переданы в Муромцевский районный суд Омской области. Там уголовное дело рассмотрят по существу.

1113

Читайте также

·Происшествия·Андрей Андреев

Житель Омской области ударил участкового и ответит за это в суде

В Муромцевском районе перед судом предстанет 39-летний мужчина за нападение на полицейского.
полиция, полицейский

В Муромцевском районе Омской области завершено расследование уголовного дела о применении насилия к сотруднику полиции. Обвинительное заключение утвердила прокуратура.

Фигурантом дела стал 39-летний житель района. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ – насилие, не создавшее угрозы для здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. По данным следствия, инцидент произошел 24 июня в селе Гурово. Находясь в нетрезвом виде на территории собственного домовладения, мужчина ударил участкового уполномоченного отдела полиции рукой в спину, пытаясь помешать его законной работе.

Свою вину мужчина признал полностью. Материалы переданы в Муромцевский районный суд Омской области. Там уголовное дело рассмотрят по существу.

1113
Больше по тегу - #полиция
Рубрика - Происшествия