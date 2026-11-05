Трое омичей попались на незаконном промысле в заказнике «Эбейты»

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В заказнике «Эбейты» на озере сотрудники полиции задержали троих мужчин, которых подозревают в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Об этом сообщили в ОМВД России по Москаленскому району.

По данным ведомства, браконьеры выловили икру рачка артемии – ценный корм для рыб и сырье для косметического производства. На месте происшествия оперативники изъяли четыре мешка с уловом и автомобиль ВАЗ-2121. Среди задержанных – 31-летний омич и двое жителей Марьяновского района, 46 и 20 лет. По версии следствия, в дневное время они добыли свыше 126 кг икры, намереваясь в дальнейшем ее продать. Остановили мужчин охранники в момент погрузки мешков в машину.

Ущерб от противоправной деятельности оценили в 129 000 рублей, и эту сумму виновным предстоит возместить в полном объеме. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 млн рублей. Также суд может назначить принудительные работы или лишение свободы сроком от 2 до 5 лет. Квалифицирующими признаками в данном случае стали совершение деяния группой лиц по предварительному сговору, крупный ущерб и добыча на особо охраняемой природной территории.