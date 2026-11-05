Омский водитель решил, что скорая подождет, и попал под статью

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Экипаж ДПС в Омске привлек к административной ответственности автомобилиста, который, двигаясь по улице 3-й Северной, не пропустил машину скорой медицинской помощи на пересечении с улицей Герцена. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, за рулем иномарки находился мужчина 1970 года рождения. Сотрудники ДПС сразу остановили нарушителя, после чего он стал утверждать, что якобы не увидел приближающийся спецтранспорт и не услышал его звуковой сигнал. Между тем на записи с видеорегистратора видно: стекла в машине омича были опущены, поэтому сирену он пропустить не мог. У кареты скорой помощи в этот момент работали и синий проблесковый маячок, и специальный звуковой сигнал.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ, предусматривающей штраф от 7 500 до 10 000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

В Госавтоинспекции напомнили, зачем нужно пропускать скорую помощь. Медики в такие минуты могут спешить к пациенту, которому нужна экстренная помощь, либо везти человека в больницу. Задержка из-за чужого автомобиля на дороге нередко оборачивается потерянным временем, от которого зависит, удастся ли спасти чью-то жизнь.